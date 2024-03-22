Dragon's Dogma 2 стартовала в Steam с 38% положительных отзывов

Прошедшей ночью состоялся релиз Dragon's Dogma 2. Игра вышла на ПК и консолях, но геймеры в Steam не приняли игру тепло — у неё всего 38% положительных отзывов, притом большая часть негатива льётся из-за проблем с производительностью и микротранзакций.

Геймеры отмечают, что даже на топовом железе тайтл проблемно работает. Особенно это касается загруженных сцен и моментов выхода в город.

Также пользователи не оценили и микротранзакции. С помощью них можно сэкономить время или, например, купить предметы для изменения внешности. Притом всё это можно сделать и внутри самой игры, потратив внутриигровую валюту.

Вышел в большой мир, и всё, оптимизация покинула игру. Refund. Не увидел я там какой-то особенной графики и вообще там нечему лагать и жрать ресурсы… обычная игра, ничего такого, ценник слишком крутой. Чувствуется вяло, оптимизировано плохо, так ещё и на ценник в $ 70 сверху вешают микротранзакции в одиночную игру! Кринжуль, рефанд.

Dragon's Dogma 2 доступна на ПК, PS5 и Xbox Series.