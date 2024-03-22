NVIDIA GeForce Now перестал работать одновременно с сервисом PlayStation Network

Накануне, 21 марта, игроки по всему миру столкнулись с неприятностями: GeForce Now и PlayStation Network одновременно прекратили работу.

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GeForce Now не функционировала по всему миру. NVIDIA подтвердила сбой в 9:50 по тихоокеанскому времени, заявив, что работает над исправлением.

Причина: неполадки в работе глобальных серверов компании. Локальные серверы работают, но пользователи не могут получить доступ к игровым трансляциям.

PlayStation Network также переживает глобальный сбой, что лишило игроков доступа к онлайн-проектам на всех консолях PlayStation. Правда, россиян это не то чтобы сильно заботит, справедливости ради.

Получился какой-то настоящий двойной удар по геймерам: ни поиграть в любимые игры на ПК, ни на консоли.