Раскрыты точные сроки выхода GTA VI

Релиз новой игры серии Grand Theft Auto состоится в первых месяцах 2025 года. Об этом сообщает издание Metro.

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По словам инсайдера под ником JarlOfRivia, GTA VI запланирована на первый квартал года. Автор считает, что игра будет доступна для скачивания в январе или феврале 2025 года. Журналисты отметили, что ранее JarlOfRivia точно предсказал выход первого трейлера GTA VI и описал происходящее в ролике.

Другой инсайдер под ником Nuro раскрыл более точные сроки релиза тайтла Rockstar Games. Автор уверен, что GTA VI выйдет во вторник, 18 февраля 2025 года. Его источники также сообщили, что релиз игры состоится одновременно во всем мире.

Журналисты Metro отметили, что издатель или разработчик игры может перенести выход новой части GTA. Однако они подчеркнули, что ни один из инсайдеров не указал, что игра может появиться во второй половине года — хотя предыдущие тайтлы Rockstar Games выходили осенью. Так, GTA V представили в сентябре, Red Dead Redemption 2 — в октябре.

Студия Rockstar Games выпустила трейлер GTA VI в декабре, релиз игры ожидается в 2025 году. В начале марте стало известно, что новую часть Grand Theft Auto переведут на русский язык.