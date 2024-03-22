Названа дата выхода большого обновления «Павшая корона» в Dota 2

В блоге, посвящённом релизу патча 7.35d в Dota 2, Valve назвала примерный срок выпуска глобального обновления «Павшая корона».

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Разработчики планируют выпустить следующий апдейт примерно через три недели.

Мы знаем, что многие из вас очень ждут «Павшую корону», да и мы сами ждём не дождёмся преподнести её вам. Остались лишь финальные штрихи, так что обновление выйдет примерно в середине апреля. А до тех пор — всего доброго.

Ожидается, что «Павшая корона» добавит в игру нового героя Ringmaster, тематический игровой режим, аналог боевого пропуска к The International и различные награды.

Изначально игроки ожидали, что релиз апдейта состоится сегодня, 22 марта — но Valve представила лишь небольшое обновление баланса и две новые функции.