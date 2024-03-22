Создатели Spine показали стильный геймплейный трейлер своего ган-фу экшена

Создатели ган-фу экшена Spine показали полноценный геймплейный ролик — без монтажных склеек зрителям продемонстрировали сражение вблизи с противниками, где героиня использует как кулаки и ноги, так и огнестрельное оружие противников.

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Одна из главных особенностей Spine — продвинутая система анимации, благодаря чему переходы между ударами, уворотами и движениями выглядят чрезвычайно естественно.

Видео доступно на YouTube-канале Spine. Права на видео принадлежат Nekki.

Сегодняшний показ пре-альфа версии — это всего лишь маленький тизер из самого начала игры, когда Редлайн разблокировала совсем небольшое количество способностей импланта Спайн. Мы решили с самых ранних версий показывать игрокам процесс разработки игры и с нетерпением ждём возможности показать ещё больше геймплея позже в этом году, а также раскрыть детали о сюжете и мире Spine.

Spine анонсировали ещё несколько лет назад. Игра сразу привлекла внимание как жанром, так и впечатляющими роликами. Релиз состоится в конце 2025 года на ПК, PS5 и Xbox Series.