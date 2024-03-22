Названы сроки возвращения Fortnite на iPhone

Компания Epic Games анонсировала появление собственного магазина с приложениями на iPhone. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

В ходе мероприятия для разработчиков в компании рассказали, что готовят выход собственного магазина с приложениями на iPhone. Это станет возможным благодаря закону о цифровых рынках (DMA), принятому в Европе. В альтернативном App Store магазине будут присутствовать приложения и игры от Epic Games и партнеров.

В компании назвали сроки появления Epic Games Store — до конца 2024 года. Также таким образом на iPhone вернут игру Fortnite, которая была удалена из App Store в 2020 году.

В Epic Games назвали условия для разработчиков игр и приложений, которые будут доступны в цифровом магазине. Фирма будет брать с дохода 12 процентов комиссии, остальные 88 процентов останутся разработчикам. Некоторые программы будут облагаться комиссией 27 процентов. В течение первых шести месяцев весь доход будет начисляться разработчикам.

Также в компании рассказали, что разработчики бесплатных приложений не будут платить за размещение своих продуктов в магазине. Кроме того, создатели игр и программ смогут взимать платежи в сторонних сервисах.

В середине марта разработчик игры Fortnite Epic Games заявил, что Apple вводит незаконные ограничения для разработчиков приложений. В компании рассказали, что Apple продолжает брать высокую комиссию с создателей приложений.