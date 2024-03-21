Capcom стала лучшим издателем видеоигр 2023 года на Metacritic
Агрегатор Metacritic составил ежегодный топ издателей видеоигр. При составлении рейтинга редакция отталкивалась не только от среднего балла игр компаний, но и от других показателей, включая процент тайтлов с негативными обзорами и количество проектов со средним баллом 90 и выше.
В 2023 году звание лучшего издателя видеоигр досталось Capcom, которая набрала 325,7 очков. На втором месте оказалась Raw Fury с 322 очка, а замкнула тройку лидеров Chorus Worldwide — она заработала 318,5 очков.
10 лучших издателей видеоигр 2023 года по версии Metacritic
- Capcom — 325,7 очков
- Raw Fury — 318,6 очков
- Chorus Worldwide — 318,5 очков
- DANGEN Entertainment — 316,4 очка
- Annapurna Interactive— 313,6 очков
- Nintendo — 312,1 очко
- Aksys Games — 310,2 очка
- Bethesda Softworks — 308,3 очка
- Sega — 306,1 очка
- Thunderful — 303,3 очка
Интересно отметить, что компания Sony заняла в этом году только 13-ю строчку, хотя годом ранее была лидером рейтинга.
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