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Capcom стала лучшим издателем видеоигр 2023 года на Metacritic

Агрегатор Metacritic составил ежегодный топ издателей видеоигр. При составлении рейтинга редакция отталкивалась не только от среднего балла игр компаний, но и от других показателей, включая процент тайтлов с негативными обзорами и количество проектов со средним баллом 90 и выше.

Capcom стала лучшим издателем видеоигр 2023 года на Metacritic
© Чемпионат.com

В 2023 году звание лучшего издателя видеоигр досталось Capcom, которая набрала 325,7 очков. На втором месте оказалась Raw Fury с 322 очка, а замкнула тройку лидеров Chorus Worldwide — она заработала 318,5 очков.

10 лучших издателей видеоигр 2023 года по версии Metacritic

  1. Capcom — 325,7 очков
  2. Raw Fury — 318,6 очков
  3. Chorus Worldwide — 318,5 очков
  4. DANGEN Entertainment — 316,4 очка
  5. Annapurna Interactive— 313,6 очков
  6. Nintendo — 312,1 очко
  7. Aksys Games — 310,2 очка
  8. Bethesda Softworks — 308,3 очка
  9. Sega — 306,1 очка
  10. Thunderful — 303,3 очка

Интересно отметить, что компания Sony заняла в этом году только 13-ю строчку, хотя годом ранее была лидером рейтинга.

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