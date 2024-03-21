Эксперты Digital Foundry похвалили авторов порта Horizon Forbidden West на PC

Эксперты Digital Foundry решили провести анализ компьютерной версии Horizon Forbidden West — одной из самых технологически продвинутых игр для PlayStation 5. Напомним, что порт на PC появится сегодня вечером, однако перед покупкой стоит убедиться в соответствии «железа» системным требованиям.

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В DF посчитали, что студия Nixxes, занимающаяся портом, смогла адаптировать красивый рендеринг и плавную работоспособность Forbidden West, при этом с разумными требованиями к мощности компьютера. Разработчики стремились к «консольному опыту» с точки зрения простоты настройки и оптимизации. Причём изменения в графических настройках отображаются в режиме реального времени, из-за чего можно сразу взглянуть на разницу.

Также Nixxes учла самые популярные возможности PC, включая сверхширокие разрешения и чёрные полосы во время заставок. А технология DirectStorage позволила добиться очень быстрых загрузок на SSD-накопителе, сравнимых с таковыми на PlayStation 5. В этом авторы порта преуспели в сравнении с PC-версией Ratchet & Clank: Rift Apart.

Первая загрузка игры сопровождается этапом предварительной компиляции шейдеров. На процессоре Ryzen 5 3600 это занимает около минуты, а на более мощном Ryzen 7 7800X3D чуть меньше половины этого времени. Компьютер компилирует вычислительные шейдеры, используемые для процедурного размещения растительности в игровом мире. Дополнительная компиляция шейдеров происходит в игре в фоновом режиме на свободных ядрах процессора. Из-за всего этого Forbidden West на PC предлагает плавный геймплей.

Обновления в порте оказались довольно консервативными. Улучшения в основном касаются качества различных эффектов, Например, уровень детализации и качество рельефа были улучшены, а анизотропную фильтрацию можно установить на значении x16 (максимум x8 на PS5). Однако игрокам надо «прищуриться», чтобы чтобы увидеть разницу между режимом качества на PS5 и лучшими параметрами графики на PC.

Зато невооружённым глазом видно улучшения в качестве изображения за счёт повышенного разрешения и сглаживания. Пользователи могут использовать более качественное масштабирование в сочетании с системой динамического разрешения версии для PC и добиваться отличных результатов. Ещё одним ощутимым преимуществом стала поддержка 120 FPS. Однако для этого придётся воспользоваться мощной системой, ведь даже видеокарта GeForce RTX 3070 помогает достичь лишь около 50 FPS в начальных областях игры.