Sony переделает на PS5 раздел Explore

На этой неделе Sony выпустила бету свежей версии прошивки PS5 с новыми функциями. Обо всех изменениях рассказал блогер Mystic в ролике на своём канале.

Из главного — на консоли переделают раздел Explore. Там теперь будет отображаться различная информация: общее число трофеев игрока, занятое на жёстком диске место, уровень зарядки аксессуаров, последний снятый скриншот, новинки PS Plus, последний полученный трофей и разного рода акции в PS Store.

Видео доступно на YouTube-канале Mystic. Права на видео принадлежат Mystic.

Также появятся три заготовленных пресета обновлённого меню: рекомендации, одиночный игрок и мультиплеерный игрок. В зависимости от них будет меняться и порядок отображения виджетов.

Дата выхода новой версии прошивки для всех игроков пока не раскрывается.