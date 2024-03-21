Внезапно стартовал мультсериал по игре Ark

Издание Deadline обратило внимание, что на Paramount + стартовал мультсериал Ark: The Animated Series, основанный на сурвайвале Ark с динозаврами. Это произошло внезапно, без анонсов от создателей. Пока что шоу доступно только жителям США и Канады, но с 19 апреля оно будет доступно в других регионах.

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Примечательно, что главных героев проекта озвучили голливудские звёзды, среди которых Вин Дизель, Джерард Батлер, Мишель Йео, Рассел Кроу, Джеффри Райт и Дэвид Теннант.

Сюжет рассказывает о том, как палеонтолог XXI века Хелена Уокер оказывается воскрешённой на таинственном первобытном острове, населённом доисторическими зверями, она должна научиться выживать с новыми союзниками из разных времён, одновременно пытаясь раскрыть истинную природу их странного нового мира.

Для просмотра доступно шесть серий. Оставшиеся семь выйдут позже.