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Внезапно стартовал мультсериал по игре Ark — героев озвучили голливудские звёзды

Издание Deadline обратило внимание, что на Paramount + стартовал мультсериал Ark: The Animated Series, основанный на сурвайвале Ark с динозаврами. Это произошло внезапно, без анонсов от создателей. Пока что шоу доступно только жителям США и Канады, но с 19 апреля оно будет доступно в других регионах.

Внезапно стартовал мультсериал по игре Ark
© Чемпионат.com

Примечательно, что главных героев проекта озвучили голливудские звёзды, среди которых Вин Дизель, Джерард Батлер, Мишель Йео, Рассел Кроу, Джеффри Райт и Дэвид Теннант.

Сюжет рассказывает о том, как палеонтолог XXI века Хелена Уокер оказывается воскрешённой на таинственном первобытном острове, населённом доисторическими зверями, она должна научиться выживать с новыми союзниками из разных времён, одновременно пытаясь раскрыть истинную природу их странного нового мира.

Для просмотра доступно шесть серий. Оставшиеся семь выйдут позже.

Игры
Джеффри Райт
Дэвид Теннант
Рассел Кроу
Джерард Батлер
Мишель Йео
Вин Дизель
Канада
Соединенные Штаты
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