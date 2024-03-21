В Госдуме открылась выставка, где можно сыграть в видеоигры

Выставка "Спорт высоких технологий", посвященная развитию спортивной индустрии в киберпространстве, открылась в Госдуме. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Выставка посвящена развитию спорта высоких технологий в России - компьютерному спорту, спортивному программированию, гонкам дронов и фиджитал-спорту.

В экспозиции представлены мультимедийные стенды с дронами, приставками, информационные стенды об истории развития видов спорта и о первом международном мультиспортивном турнире "Игры будущего". Во фриплей-зоне находятся игровые консоли разных периодов. Посетители смогут сыграть в Retro Genesis, Nintendо, PlayStation 2 и PlayStation 5, также представлена специальная зона робототехники.