5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Именно поэтому портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

© Steam

CTRL Phreak

CTRL Phreak — симулятор хакера примерно того же рода, что и Hacknet. Для того, чтобы стать самым элитным взломщиком в мире, игроку предстоит рыться в сомнительных чатах даркнета и отыскивать тонны информации. CTRL Phreak также не чуждо чувство юмора: некоторые ситуации требуют от игрока быстро долбить по клавиатуре, будто он отыгрывает роль реального хакера.

Passing By

Очаровательная головоломка о путешествиях на воздушном шаре. Игрок медитативно парит от одного небесного острова к другому, параллельно решая забавные задачки и помогая обитателям островков. Passing By также предлагает легкие элементы выживания: на воздушном шаре не так-то просто перемещаться без грамотной подготовки ресурсов. А дополняет расслабляющее настроение отличная стилизация графики под бумажные фигурки.

Oh Deer

Гибрид асимметричного хоррора и игры на социальную дедукцию про охоту на оленей. В Oh Deer одинокий игрок-охотник должен найти четырех игроков-оленей, затерявшихся среди группы животных под контролем ИИ. Проблема в том, что оленям нужно кушать — они не могут просто спрятаться и переждать охотника. А тот, в свою очередь, может пользоваться целым арсеналом гаджетов, чтобы найти добычу. Пока что Oh Deer только вышла в ранний доступ Steam, но разработчики рассчитывают закончить проект в течение полугода.

Death of a Wish

Мрачная экшен-RPG о подростке, который пытается уничтожить религиозный культ. Death of a Wish внешне похожа на рисунки неуравновешенного человека; яркие цвета и зрелищные анимации лишь дополняют тяжелую атмосферу. Однако эксцентричный визуальный стиль скрывает под собой весьма сложную боевую систему, которая позаимствовала элементы Devil May Cry и Hyper Light Drifter.

Rebel Transmute

Rebel Transmute — метроидвания в самом консервативном смысле слова. Проект соло-разработчика отрабатывает полную программу жанра: огромная карта, медленная выдача способностей, напряженные сражения в духе Metroid. Иногда даже тех, кто предпочитает новинки, тянет на что-то классическое и старомодное.