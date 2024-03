Baldur's Gate 3 стала триумфатором премии разработчиков GDC Awards 2024

Объявлены победители игровой премии разработчиков Game Developers Choice Awards 2024. Главным триумфатором стала Baldur’s Gate III — из 8 номинаций она победила в 4, включая категорию «Игра года».

© Скриншот

На 8 потенциальных наград претендовала и The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, но в итоге она одержала победу только в двух номинациях.

Кроме того, в списке победителей затесались Hi-Fi Rush, Alan Wake 2 и Venba. Всех номинантов и «достойные упоминания» можно найти в нашей отдельной заметке.

Победители GDC Awards 2024

Игра года — Baldur’s Gate III

Лучший звук — Hi-Fi Rush

Лучший дебют — Venba

Лучший дизайн — Baldur’s Gate III

Лучшая технология — The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Награда за инновации — The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Лучший сюжет — Baldur’s Gate III

Премия за социальное влияние — Venba

Лучшая графика — Alan Wake 2

Выбор зрителей — Baldur’s Gate III

Премия Амбассадору — Фавзи Месмара, редакционный вице-президент Ubisoft;

Премия за достижения всей жизни — Ёко Симомура, композитор Kingdom Hearts, Legend of Mana, Parasite Eve, Street Fighter II: The World Warrior и многих других игр.

Напомним, что игрой года на GDC Awards 2023 признали Elden Ring, а выбор зрителей пал на God of War Ragnarok.