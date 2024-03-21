Rockstar профинансирует разработку новых Max Payne

Финская игровая студия Remedy Entertainment опубликовала финансовый отчет за последний квартал 2023 года, из которого следует, что она в рамках издательского соглашения с Rockstar выпустит ремейки Max Payne 1 и Max Payne 2. Об этом сообщает издание IGN.

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В рамках соглашения Rockstar, компания-разработчик игр из серий GTA и Red Dead Redemption, выступит финансовым партнером Remedy. Rockstar полностью профинансирует создание ремейков оригинальных частей Max Payne.

Бюджет новых игр, следует из документа, будет сопоставим с затратами Remedy на разработку Alan Wake 2. Хотя компания не раскрывала затраты на разработку этой игры, аналитики считают, что Alan Wake 2 стоила финской студии примерно $75 млн.

Когда выйдут ремейки, неизвестно. Однако сообщается, что активная фаза их разработки начнется уже в первой половине 2024 года. Также есть информация о том, что обновленные Payne 1 и Max Payne 2 выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X и S.