Alpha Protocol вышла в GOG с поддержкой геймпада

В сервисе GOG снова вышел экшен Alpha Protocol. В 2019 году его удаляли с цифровых площадок из-за истечения прав на лицензированную музыку. Версия в GOG обзавелась множеством улучшений, которые позволят насладиться игрой 2010 года с большим комфортом. В честь этого был показан трейлер с кадрами экшена.

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Теперь Alpha Protocol совместима с современными компьютерами, а также включает всю оригинальную музыку, в том числе лицензированную. Кроме того, достижения, ранее доступные в игре только на консолях, появились и в GOG. Вместе с этим доступны и облачные сохранения, присутствующие на платформе.

Нельзя не отметить наличие сразу нескольких языков локализации, включая русский текстовый перевод. А ещё экшеном получиться насладиться с помощью контроллера. Полная поддержка включает в себя управление с геймпадами DualSense, DualShock, Xbox и Nintendo Switch Pro. В них работают вибрация и беспроводной режим подключения.