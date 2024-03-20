Рогалик Hades вышел на iOS

19 марта разработчики рогалика Hades из студии Supergiant Games выпустили игру на iOS. Теперь опробовать один из лучших представителей жанра смогут владельцы iPhone или iPad c версией iOS не ниже 16 — для игры необходима подписка Netflix.

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Скачать Hades можно с помощью двух способов: загрузить отдельно из App Store или найти в каталоге мобильного приложения Netflix. Кроме сенсорного управления, пользователь также сможет подключить геймпад по Bluetooth.

Видео доступно на YouTube-канале Supergiant Games. Права на видео принадлежат Supergiant Games.

Разработчики проекта отметили, что на портирование Hades потратили около года. Выпуск версии для Android пока не планируется.

Напомним, Hades 2 поступит в продажу в раннем доступе Steam во втором квартале 2024 года — до конца июня.