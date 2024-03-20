Бюджет ремейков дилогии Max Payne будет схож с Alan Wake 2

20 марта финская студия Remedy Entertainment опубликовала финансовый отчёт за 2023 год. Из документа стало известно, что бюджет ремейков дилогии Max Payne составил такую же сумму, что команда потратила на разработку Alan Wake 2.

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В 2023 году выручка Remedy Entertainment составила € 33,9 млн — это на 22,2% меньше, чем в прошлом году. Также студия показала убытки в размере € 28,6 млн: руководство связывает их с увеличением инвестиций в разработку различных проектов.

Ещё компания упомянула, что ремейки двух частей Max Payne, Control 2 и Control: Condor перейдут на следующий этап разработки уже в первой половине 2024 года. Другие подробности проектов пока не раскрываются.

О разработке ремейков Max Payne стало известно ещё в апреле 2022 года. Они выйдут на ПК, PS5 и Xbox Series.