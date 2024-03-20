Основатель Owlcat Games рассказал о влиянии Baldur's Gate 3 на будущие игры студии

Основатель студии Owlcat Games Олег Шпильчевский в рамках подкаста «Пилим, Трём» рассказал о влиянии Baldur’s Gate III на жанр CRPG и будущие игры студии.

© Скриншот

Автор отметил, что BG3 действительно стала феноменом в индустрии, повторить который будет сложно — в частности, это связано с вопросами бюджета.

Если ты делаешь игру AAA, то она будет стоить, не знаю, 50-70 млн [долларов], и ты с ней планируешь заработать 300 млн [долларов]. Если игра [категории] AA, наши предыдущие игры явно попадают в эту категорию, то там ценник… Условно говоря, ценник там 5-15 млн [долларов] этих игр. Ты планируешь заработать на них 50 млн [долларов].

Причём руководитель отметил, что «50 млн» долларов — это «очевидный успех» для категории игр AA. А если говорить о творениях категории A, то бюджеты их обычно равны 1-2 млн долларов.

И вложить столько денег в изометрическую RPG, сколько смогла позволить себе студия Larian, у других студий не выйдет. В том числе и у самой Owlcat Games, которая не обладает суммами в 200 млн долларов и огромным штатом 300-400 человек.

При этом Шпильчевский отметил, что Larian с BG3 всё равно до определённой степени повлияла на вектор развития жанра, в частности это касается катсцен и озвучки — оба этих элемента присутствовали в BG3.

Мы все игры делали с частичным войовером [озвучкой], потому что, во-первых, дорого, а во-вторых — дико усложняет процесс разработки, просто дичайшим образом. Особенно когда у тебя в сценарии миллион слов. У меня и до этого было ощущение, но сейчас становится понятно, что это [озвучка] становится мастхэв фичой, которая хоть и не гарантирует тебе приятностей и успех, но является планкой, которую если ты не выдерживаешь, то тебя считают игрой не совсем подходящей в правильную категорию. Поэтому вывод — придётся с полным войсовером к следующим играм подходить.

В том же интервью Шпильчевский рассказал о работе с франшизой Warhammer 40.000 в рамках производства Warhammer 40,000: Rogue Trader — поведав о сложности соблюдении правил миофологии мира и пользе популярной франшизы для своих творений.

Последняя игра, кстати, уже преодолела полумиллионную планку продаж.