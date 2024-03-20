Сотрудники Rockstar начали переживать из-за дальнейшей разработки GTA 6

Некоторые сотрудники Rockstar Games в анонимной форме поделились своими переживаниями, касающимися дальнейшей разработки Grand Theft Auto VI.

© Скриншот

Напомним, что начиная с апреля, сотрудники компании должны вернуться в офис на пять дней в неделю, чтобы повысить продуктивность и безопасность производства. Однако не все согласны с позицией руководства.

Некоторые разработчики GTA 6 уверены, что обязательное возвращение в офис не повысит качество игры, а, наоборот, может негативно сказаться на продуктивности команды. Это может быть серьёзным ударом по сотрудникам с проблемами со здоровьем, детьми и ограниченными возможностями.

Что касается безопасности, то это действительно важный момент, над которым стоит проводить дополнительную работу. Но утечки были всегда, например, во времена разработки Red Dead Redemprion 2. Полной безопасности «никогда не будет», а люди «всегда будут заинтересованы в утечках игр Rockstar».

Но чего разработчики GTA 6 действительно серьёзно боятся, так это возвращения переработок. Есть предположения, что политика Rockstar приведёт к «невыносимым» условиям работы и позволит «тихо увольнять людей» без выходного пособия. А некоторые «ключевые люди в командах» могут и вовсе отказаться от разработки, чтобы не гробить своё здоровье. И тогда всем будет ещё хуже.

Горячо ожидаемый релиз Grand Theft Auto 6 запланирован на 2025 год для PS5 и Xbox Series. Одни из последних слухов намекают на выход игры в первой половине года, возможно, в феврале. Но пока рекомендуем относиться к этому скептически.

Фанаты тем временем надеются увидеть новый трейлер GTA 6 на грядущей Summer Game Fest 2024, а в Rockstar недавно открылась любопытная вакансия тестировщика русской локализации.