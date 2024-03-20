Раскрыты все подробности о новой и мощной консоли PlayStation

В своем последнем подкасте специалисты Digital Foundry подтвердили слухи о разработке консоли PlayStation 5 Pro и разбавили их новыми подробностями. По данным экспертов, обновленная версия консоли подорожает до $600.

© Sony

Прежде всего в Digital Foundry проанализировали предварительно известные по утечкам характеристики устройства. Так, PS5 Pro получит восьмиядерный процессор на 16 потоков от AMD с архитектурой Zen 2 — аналогичный используется в базовой версии консоли. Единственным отличием новинки станет использование повышенной частоты с 3,5 до 3,8 ГГц, что обеспечит лишь незначительное увеличение производительности в играх, ориентированных на процессор.

Значительное улучшение получит видеокарта — вместо архитектуры RDNA 2 — GPU RNDA 3 с 60 вычислительными блоками, что приводит к увеличению вычислительной мощности с 10,23 до 33,5 терафлопсов и реальному приросту производительности на 45%. Объем и тип оперативной памяти останутся прежними — GDDR6 на 16 ГБ, но с увеличенной пропускной способностью до 576 ГБ/с, что значительно ускоряет обработку данных.

Еще одним новшеством в PS5 Pro станет технология PlayStation Spectral Resolution (PSSR) для масштабирования изображения с качеством, сопоставимым с NVIDIA DLSS, и аппаратная поддержка Variable Rate Shading (VRS).

Цена новой консоли, по предварительным оценкам, начнется от $599. Причем за эту цену, скорее всего, будет предлагаться модель без дисковода.