Digital Foundry подтвердила характеристики PS5 Pro и раскрыла больше информации

Специалисты Digital Foundry сверились со своими источниками и смогли подтвердить инсайдерскую информацию об улучшенной версии PlayStation 5. Напомним, ранее о готовящейся PS5 Pro рассказывали видеоблогер Mooreʼs Law Is Dead и Том Хендерсон.

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В DF поделились следующими данными:

технология PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling) станет эквивалентом Nvidia DLSS и позволит масштабировать изображение с 1080p до 4K. Кроме того, она будет обратно совместима с играми для обычной PS5 благодаря патчам;

как сообщалось ранее, PS5 Pro получит идентичный PS5 процессор, но с возможностью увеличить показатели CPU до 3,85 ГГц (против стандартных 3,5 ГГц). Как результат, в играх, зависящих от возможностей процессора, не стоит ждать заметного прироста производительности;

PS5 Pro будет задействовать некоторые «уникальные» возможности RDNA, которых нет на PS5. В пример привели VRS или аппаратную реализацию технологии оптимизации шейдинга;

оперативная память для игр на PS5 Pro увеличится до 13,7 ГБ против стандартных 12,5 ГБ.

В целом специалисты отмечают «нишевость» PS5 Pro, которая пригодится разве что редким обладателям 8K-дисплеев и самой Digital Foundry. Демонстрация технического прогресса на поприще графики и трассировки лучей тоже вряд ли привлечёт широкую аудиторию.

В DF также отметили, что PS5 Pro явно уступает в сравнении с PS4 Pro, которая в своё время была гораздо более привлекательным обновлением для обладателей PS4.

Продажи PlayStation 5 Pro могут начаться к зимним праздникам 2024 года. Предполагаемая цена — минимум 599 долларов.