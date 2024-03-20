Обновление Windows 11 навредило геймерам

Пользователи компьютеров на базе процессоров AMD рассказали о проблемах, появившихся после установки последнего обновления Windows 11. Об этом сообщает издание Wccftech.

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О неполадках рассказали пользователи ПК после установки обновления KB5035853 для Windows 11. Судя по всему, проблема непосредственно затрагивает процессоры и прочие компоненты от AMD. Журналисты отметили, что больше всего на сбои жаловались геймеры.

Так, в публикации на Reddit говорится, что после обновления компьютер может начать работать медленнее, чем до него. Геймеры рассказали о падении частоты кадров (fps) в играх, в ряде случаев частота работы графического процессора упала до 800 мегагерц. Также апдейт навредил обладателям компактной приставки ROG Ally, которая базируется на оборудовании AMD.

В Microsoft и AMD пока не отреагировали на неполадки. Пользователи Reddit нашли временный способ решения проблемы. Для этого нужно открыть параметры программного обеспечения AMD, выбрать раздел «Ремонт» (Repair), сбросить настройки до заводских и перезагрузить устройство.

В середине марта корпорация Microsoft предложила владельцам ПК бесплатно воспользоваться мощной моделью искусственного интеллекта. GPT-4 Turbo стала доступна в рамках Windows 11.