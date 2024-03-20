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Stardew Valley на ПК получила крупное обновление 1.6

Разработчик симулятора фермера Эрик Барон выпустил для ПК-версии Stardew Valley крупный апдейт 1.6. Автор уже давно рассказывал о нём и дразнил его деталями, теперь состоялся полноценный выход.

Stardew Valley на ПК получила крупное обновление 1.6
© CHUCKLEFISH GAMES

Нововведений действительно много. К примеру, теперь игрокам можно пить майонез, а персонажи получили около 100 уникальных реплик в диалогах.

Что ещё появилось в игре:

  • В пустыне появился трёхдневный фестиваль
  • Добавлен новый тип фермы
  • Два небольших праздника, посвящённых рыбалке
  • Зимой жители деревни будут носить соответствующую одежду
  • Теперь можно заводить несколько животных одновременно
  • Большое количество новых элементов декора

До консолей патч доберётся позже. Stardew Valley доступна на ПК, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS и Android.

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