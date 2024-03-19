В Fortnite добавили ивент «Слава Мидаса» с новым режимом и наградами
Разработчики королевской битвы Fortnite представили временное событие «Слава Мидаса». Оно уже доступно в игре и продлится до 2 апреля.
Ивент будет разделён на пять фаз с заданиями — первую можно пройти уже сейчас, а остальные будут появляться постепенно (с 20 по 28 марта). За прохождение игроки получат граффити, украшение на стину и новый скин для дельтаплана.
Помимо этого, в игре появился новый режим «Пол — это лава», основанный на одноимённой игре. Геймерам предстоит забраться как можно выше и спастись от лавы. По итогу игроки смогут получить другие награды, в том числе золотую кирку.
В игровом магазине появились тематические предметы, а в соревновательном режиме будет доступен кубок «Слава Мидаса» — набравшие наибольшее количество очков в этом режиме получат уникальную экипировку и украшение на спину.
Ивент «Слава Мидаса» стал частью сезона, посвящённого греческой мифологии.