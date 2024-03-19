В World of Warcraft добавили «королевскую битву» на 60 игроков

Компания Blizzard анонсировала патч 10.2.6 для World of Warcraft — обновление добавит в игру временный режим Plunderstorm в формате «королевской битвы».

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В рамках одной сессии за победу будут сражаться до 60 игроков. Они будут искать сундуки и пытаться остаться в живых — как и других баттл-роялях, побеждает последний игрок.

Исследуйте карту и попробуйте остаться последним пиратом, пересекая Нагорье Арати в поисках способностей, улучшений и добычи, которую нужно разграбить, чтобы выжить!

Видео доступно на YouTube-канале World of Warcraft. Права на видео принадлежат Blizzard.

Каждый матч длится от 10 до 15 минут, можно сыграть как одному, так и с друзьями в совместном режиме.

Событие продлится несколько недель и не потребует покупки обновлений — достаточно установить актуальную версию World of Warcraft.