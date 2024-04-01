Что нового появится в обновлении Minecraft 1.21

Minecraft в скором времени получит обновление 1.21: помимо нового монстра, победившего в голосовании, оно добавит в игру новое оружие, автоматический крафтер для предметов и многое другое. Портал PC Gamer рассказал о главных новшествах патча.

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Дата релиза обновления 1.21

Пока разработчики не назвали официальную дату релиза обновления, но, скорее всего, оно выйдет в середине 2024. По крайней мере, если судить по датам выхода предыдущих крупных патчей: версии 1.20 и 1.19 выходили в июне.

Какие блоки появятся в обновлении

Крафтер . Автоматизированная станция для создания предметов, работающая от красной пыли.

. Автоматизированная станция для создания предметов, работающая от красной пыли. Медная лампочка . Источник освещения с медяной отделкой.

. Источник освещения с медяной отделкой. Спаунер испытаний. Новый тип спаунера, награждающий игроков за убийство определенных противников.

Какие противники появятся в обновлении

Пока известно о двух новых монстрах: вихре и броненосце, победителе последнего голосования сообщества.

Вихрь похож на ифрита, но привязан к другой стихии — ветер и холод вместо огня. При атаках он выстреливает в игрока заряд ветряной энергии, который взрывается при попадании в персонажа или другое существо. Вихрь передвигается прыжками, благодаря чему его проще догнать, чем ифрита.

Маленькие броненосцы живут в теплых биомах, вроде саванны. Игрок может охотиться на них ради шкур, из которых можно создать броню для прирученных волков. Помимо этого, в обновлении 1.21 появятся восемь новых вариантов волка: белоснежные, полосатые, пятнистые и другие. Волки также начнут появляться в новых биомах.

А в болотах поселится новый вариант скелетов — болотники. Они атакуют игрока отравленными стрелами в комнатах испытаний, а также болотах и мангровых зарослях. Хорошая новость в том, что болотники горят ничуть не хуже, чем другие монстры из категории нежити.

Новое оружие: булава

В 1.21 также появится совершенно новый тип оружия — булава, которую можно создать из стержня вихря и тяжелого ядра, получаемого за прохождение испытаний. Уникальная механика булавы заключается в том, что она наносит больше урона атаками в падении, причем чем дольше вы падаете, тем больше будет бонусный урон. К тому же, удачное попадание по врагу позволяет игроку самому не получить урон от падения.