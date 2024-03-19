В Дании призвали дисквалифицировать россиян с турнира по CS2

Датский министр культуры Якоб Энгель-Шмидт заявил, что все россияне должны быть дисквалифицированы с PGL Major по Counter-Strike 2 в Копенгагене. Об этом сообщает портал Cybersport.ru

По словам чиновника, россиянам уже запрещено участвовать во многих международных спортивных соревнованиях. Энгель-Шмидт считает, что киберспорт не должен быть исключением из санкций.

Министр призвал организаторов, румынскую компанию PGL, исключить представителей РФ из числа участников. С таким же предложением он обратился и к руководству Royal Arena, на котором пройдет плей-офф. Представители организаций пока не ответили на запросы СМИ и официально не комментировали ситуацию.

PGL Major Copenhagen 2024 проходит с 17 по 31 марта. 24 коллектива разыгрывают призовой фонд в размере 1,25 млн долларов. В общей сложности в мероприятии участвуют 18 россиян, в том числе в командах Cloud9 и Amkal.