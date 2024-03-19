Стала известна точная дата выхода ролевой игры Dragon's Dogma 2

Издательство Capcom опубликовало точную дату выхода грядущей Dragon's Dogma 2. Новый ролевой экшен на консолях PS5 и Xbox Series станет доступен 22 марта в 00:00 по местному времени — вне зависимости от региона. Это значит, что жители восточной части планеты смогут начать игру куда раньше европейцев и жителей Северной и Южной Америк.

© Чемпионат.com

На ПК в Steam ситуация обратная: игра станет доступна в ночь на 22 марта в 00:00 в Великобритании — это 03:00 в России. Именно в это время жители страны смогут отправиться в новое приключение от создателей Devil May Cry 5.

© Capcom

© Capcom

Dragon's Dogma 2 — большая ролевая игра, действие которой разворачивается в фэнтезийном мире Грансис. Одна из главных особенностей серии — сражения с гигантскими созданиями в духе Shadow of the Colossus: герои могут взбираться прямо по телам своих противников, находя их самые уязвимые места.