В Дании выступили против участия в турнирах российских киберспортсменов

Министр культуры Дании Якоб Энгель-Шмидт выступил против участия в турнирах российских киберспортсменов. Его слова приводит TV2.

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«Пока продолжается конфликт на Украине, я не считаю, что российским спортсменам следует разрешать участвовать в международных стартах», — заявил Энгель-Шмидт, призвав применить отстранение и на киберспорт.

При этом отмечается, что 18 россиян в составе разных команд принимают участие в турнире по Counter Strike 2 PGL Major Copenhagen 2024, который проходит с 17 по 31 марта.

Ранее двум российским игрокам Team Spirit пришлось пропустить турнир BLAST Premier: Spring Groups 2024 по CS2 в Дании из-за проблем с визами. В составе команды не смогли выступить Данил donk Крышковец и Борис magixx Воробьев.

В январе Международная федерация киберспорта приостановила членство в организации Федерации компьютерного спорта России. Решение принято после жалобы украинской стороны.