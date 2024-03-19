Исследование: более половины москвичей играют в видеоигры

Более половины (57%) москвичей играют в видеоигры на компьютере, консоли, планшете или телефоне и тратят на это в среднем 43 тыс. руб. в год. Об этом сообщила пресс-служба Агентства креативных индустрий (АКИ) со ссылкой на исследование, проведенное совместно с аналитическим центром НАФИ.

«Порядка 57% опрошенных жителей Москвы играют в видеоигры на компьютере, консоли, планшете, телефоне. <...> Наибольшее количество игроков наблюдается в возрастных категориях 14–17 лет, а также 25–34 года (доля игроков среди опрошенных – 68%). Чуть реже играет молодежь в возрасте 18–24 лет (59% опрошенных)», – сказали в пресс-службе.

Отмечается, что в среднем за месяц москвич тратит на видеоигры 3,6 тыс. руб. (более 43 тыс. руб. в год). При этом максимальные затраты за месяц сделали москвичи в возрасте от 18 до 24 лет – в среднем 5,4 тыс. руб.