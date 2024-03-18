Читеры сорвали турнир по Apex Legends

Во время регионального финала ALGS в Северной Америке произошла хакерская атака. Взломщики получили доступ к аккаунтам про-игроков и дали им читерские преимущества.

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У Genburten появился wallhack — возможность видеть врагов сквозь стены, а у ImperialHal — аим-бот. Вероятно, ответственными за атаку являются Destroyer2009 и R4ndom. Именно эти ники начали мелькать в чате Genburten после того, как он получил чит.

Пока что турнир ALGS приостановлен. Профессиональные игроки опасаются за репутацию киберспорта по Apex Legends.

Фанатов шутера очень напугала эта ситуация. Они считают, что хакеры могли использовать RCE — удаленное выполнение кода — с помощью которого можно запустить вредоносный код на другом компьютере.

Сейчас некоторые игроки решают обезопасить себя и удалить Apex Legends до выяснения подробностей про хакеров.