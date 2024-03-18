Инсайдер раскрыл свежие детали о процессоре и памяти PS5 Pro

Инсайдер Том Хендерсон дополнительно прокомментировал недавнюю утечку по PS5 Pro и раскрыл свежие технические детали грядущей версии консоли.

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В частности, процессор платформы якобы будет идентичным стандартной PS5, однако он будет включать в себя режим «высокой частоты» (с большим количеством энергии), который позволит увеличить показатели CPU до 3,85 ГГц — это на 10% больше, чем у обычной версии. Однако в этом режиме показатели GPU будут снижены примерно на 1%.

У PS5 Pro будет улучшена и пропускная способность оперативной памяти — на 28%, 576 ГБ в секунду против 448 ГБ в секунду у стандартной PS5. При этом Хендерсон отмечает, что новая консоль использует оперативную память более эффективно, поэтому результат может превысить и 28%.

Улучшится и работа библиотеки ACM (аудио) — прирост работы у звукового модуля (ACV) составит 35%

Напоследок Хендерсон ещё подчеркнул, что система получит съёмный дисковод, который будет повторять все характеристики со свежей версии PS5. При этом объём памяти PS5 Pro составит 1ТБ.

Ранее Хендерсон подтвердил сведения блогера Moore’s Law Is Dead, который раскрыл технические характеристики PS5 Pro.

У новинки ожидается повышенная производительность, улучшеная стабильность частоты кадров, ускоренный рендеринг и собственный аналог FSR 2.

Релиз самой PS5 Pro якобы намечен на осень этого года — официально пока все эти данные не подтверждали, однако в прошлом Хендерсон не раз сообщал верную информацию до анонсов и заявлений игровых компаний.