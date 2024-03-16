Илон Маск встал на сторону геймеров в борьбе против компании Sweet Baby Inc

Илон Маск на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) выразил поддержку игровому сообществу в свете последних событий, связанных с компанией Sweet Baby Inc, которая занимается вопросами инклюзивности в крупных игровых проектах.

«Sweet Baby Inc — это чистое зло игровой индустрии. Все, что они делают — это портят игры и пытаются отменять людей. Почему они еще не разорились!» — заявил миллиардер в своей публикации.

Критические замечания Маска были вызваны недавним постом сотрудника Sweet Baby Inc., который выразил недовольство участием известного блогера в рекламной кампании игры Dragon's Dogma 2, ранее критиковавшего компанию.

С февраля в социальных сетях активно обсуждается влияние консультационной компании Sweet Baby Inc. на содержание видеоигр. К данной компании обращаются крупные издатели, которые вносят в свои проекты сюжетные изменения, связанные с добавлением в тайтлы так называемой инклюзивности. Так, в играх появляются сильные и независимые женские персонажи, представители разных рас и меньшинств.

Причем зачастую это делается без какой-либо сюжетной необходимости, из-за чего игроки стали негативно воспринимать участие SBI в играх. В ответ на это в Steam появился куратор, который отслеживает, в каких играх была замечена компания, после чего эти тайтлы помечаются как нерекомендуемые к прохождению.