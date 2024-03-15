Названа стоимость мощного и маленького геймерского компьютера Asus

В начале года на выставке CES 2024 компания Asus представила компактный игровой компьютер ROG NUC. Теперь европейские ретейлеры раскрыли стоимость устройства, сообщает портал iXBT.

© Asus

Asus ROG NUC будет доступен в Европе с двумя вариантами процессоров: 16-ядерным Intel Core Ultra 7 155H с видеокартой Nvidia GeForce RTX 4060 Laptop и 16-ядерным Core Ultra 9 185H с GeForce RTX 4070 Laptop. Цена базовой модели пока не объявлена, тогда как версия с более мощной конфигурацией оценивается в €2500 (около 250 тыс. руб.). В состав этой конфигурации также входят 32 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ.

Мини-ПК ROG NUC отличаются компактными размерами — 270х180х50 мм при объеме корпуса 2,5 литра и весе всего в 800 граммов. Устройства оснащены беспроводным адаптером Intel Killer AX1690, поддерживающим Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.

Отмечается, что Asus ROG NUC является устройством нишевого сегмента, предлагающим высокую производительность при небольших габаритах. Тем не менее, стоимость компьютера остается существенной. Например, за €2200 можно приобрести ноутбук ASUS ROG Strix G16 с 16-дюймовым 2,5K-экраном с частотой 240 Гц, процессором Core i7-13650HX, 32 ГБ ОЗУ, SSD на 1 ТБ и видеокартой GeForce RTX 4080 Laptop.

Дата официального старта продаж Asus ROG NUC неизвестна. По данным источника, поставки устройств начнут с 10 апреля.