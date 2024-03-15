Тираж Deep Rock Galactic: Survivor перешагнул за миллион

Издательство Ghost Ship Publishing и студия Funday Games объявили, что новый автошутер Deep Rock Galactic: Survivor достиг отметки в миллион проданных единиц по всему миру. Игра вышла в ранний доступ месяц назад, 14 февраля 2024 года. В Steam она получает очень положительные отзывы: её рекомендует 84% покупателей.

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В ранней версии рогалика игрокам доступны три биома для выживания, но скоро игровой мир расширится. Разработчики объявили, что 20 марта выйдет первое крупное обновление раннего доступа, и оно добавит регион Salt Pits.

Соляные ямы позволят нашим гномам целиться в определённые скопления сталагмитов, чтобы обрушить на жуков дождь из острых кристаллов. В игре появятся и другие новшества в виде двух типов жуков. Huuli Hoarders — скользкие неуловимые жуки, с которых падают ценные минералы. А Q’ronar Younglings — особенно неприятный вид жуков, за ним сложнее всего угнаться.

Обновление Salt Pits — часть масштабных планов Funday Games. Команда разработчиков собирается держать Deep Rock Galactic: Survivor в раннем доступе в течение 6-12 месяцев. А для версии 1.0 готовят новые режимы, модификаторы миссий, улучшение оружия и ещё больше врагов.