Обзорный трейлер игры Dragon's Dogma 2 вышел с озвучкой звезды "Джона Уика"

Компания Capcom выпустила на YouTube большой обзорный трейлер своей грядущей игры Dragon's Dogma 2.

Ввести геймеров в курс дел разработчики позвали актера Иэна Макшейна, наиболее известного по серии фильмов "Джон Уик", в которой он играл владельца отеля "Континенталь" по имени Уинстон.

В ролике рассказывается о мире игры и населяющих его персонажах.

Dragon's Dogma 2 выйдет на PS5, Xbox Series и ПК уже на следующей неделе - 22 марта.