В стратегии Persona 5 Tactica появился официальный перевод на русский язык

В ролевой стратегии Persona 5 Tactica появилась обещанная русская локализация. Текстовый перевод интерфейса и субтитров доступен для загрузки через обновление игры. Кроме того, среди новых языков появились бразильский, португальский, польский и турецкий.

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Игроки из разных стран поблагодарили разработчиков из Atlus за добавление новых вариантов локализации. Однако аппетиты фанатов не угасают. Они надеются, что следующей на очереди для перевода станет Persona 5 Royal, доступная на ограниченном списке языков (среди них нет русского). А ранее официальную текстовую локализацию на русский язык заслужила Persona 3 Reload.

Сама Persona 5 Tactica вышла в ноябре 2023 года на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch и получила в основном положительные оценки. Игроки должны собрать команду из знакомых героев и дать отпор опасным противникам в пошаговых битвах. Среди плюсов выделяют хорошую музыку и новых персонажей, но кому-то игра показалась слишком лёгкой.