Во что поиграть на Android и iOS, новинки марта

Рынок мобильных игр не дремлет даже тогда, когда на рынке консольных или компьютерных проектов наступает сравнительное затишье. Портал pocketgamer.com подготовил подборку свежих игр для Android и iOS.

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Dune Imperium

Цифровая версия настольной игры Dune Imperium: она сочетает колодстроительные механики, контроль за территориями и блеф. Для того, чтобы завоевать Арракис, необходимо планировать свои действия и опережать оппонента на несколько ходов. Мобильный порт позволяет играть как в одиночку против ИИ, так и против других игроков по сети.

Paragon Pioneers 2

Милый, маленький градостроительный симулятор, где игрок может создавать собственные поселения на небольших островках. Paragon Pioneers 2 также бросает вызов и в плане логистики: для того, чтобы все жители вашей империи жили счастливо, необходимо наладить цепочки производства и поставки ресурсов.

CookieRun: Witch’s Castle

CookieRun: Witch’s Castle — новая игра серии CookieRun; это красочная головоломка три-в-ряд, где игроку предстоит выбраться из замка ведьмы и раскрыть секрет оживших печенюшек. Поклонникам милой рисовки и простых, но увлекательных паззлов наверняка понравится яркая анимация, спецэффекты и возможность сделать угрюмый замок уютным.

Vroomies

Минималистическая гоночная аркада, где управлять машинками нужно при помощи свайпов и нажатий на экран. А точнее, свайпы для круглых повортов, нажатия — для квадратных. Vroomies предлагает 11 треков, на которых можно отточить свои навыки, разные чемпионаты и режим испытаний для самых отчаянных гонщиков.