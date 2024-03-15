Сразу три крупных дополнения для стратегии Hearts of Iron 4 стали бесплатными

Издательство Paradox Interactive объявило о раздаче сразу трёх дополнений для популярной стратегии о Второй мировой войне Hearts of Iron 4. Пользователи Steam могут совершенно бесплатно забрать дебютные расширения для игры до 21 марта, сохранив их в своей библиотеке навсегда.

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Какие дополнения для Hearts of Iron 4 раздают бесплатно

Hearts of Iron IV: Waking the Tiger

Hearts of Iron IV: Death or Dishonor

Hearts of Iron IV: Together for Victory.

В своём обращении к игрокам разработчики заявили, что механики из раздаваемых дополнений станут основой для будущих расширений. После окончания весенней распродажи они войдут в комплект базового издания Hearts of Iron 4, что позволит авторам создавать новый контент с учётом того, что у пользователей уже есть первые три DLC.