Для Resident Evil 2 Remake моддер разработал режим классической камеры

Энтузиаст под ником alphaZomega разработал мод для игры Resident Evil 2 Remake, позволяющий активировать режим фиксированной камеры. Это позволяет придать игре «классический» вид.

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Кроме того, мод позволяет камере автоматически прицеливаться и наводиться на противника. За счёт этого камера наклоняется для слежки за действиями врага.

Также мод даёт возможность использовать различные лазерные прицелы, добавляет некоторые визуальные изменения и даже редактор камеры, позволяющий пользователям создавать свои ракурсы съёмки.

Однако движок игры изначально не рассчитан на пользовательские ракурсы, поэтому моддер вручную «смонтировал» виртуальные объективы в 1700 местах на разных локациях.

Как сообщается, для работы мода необходима установка REFramework.