Раскрыты невышедшие версии S.T.A.L.K.E.R. для консолей

Создатели S.T.A.L.K.E.R. — студия GSC Game World — 20 лет назад планировали выпустить для консолей специальные версии игры. Об этом сообщает издание Windows Central.

© Скриншот: Игра S.T.A.L.K.E.R.

Журналисты обнаружили на Reddit раскрытый материал пользователя под ником Reggash, в котором тот рассказал, что GSC Game World хотела портировать S.T.A.L.K.E.R. на консоли в начале 2000-х годов. Разработчики планировали для Xbox 360 и портативной приставки PSP выпустить особые версии игры.

Так, пользователи Xbox могли сыграть за фанатика, принадлежащего секте «Монолит», которая встречается в оригинальной серии S.T.A.L.K.E.R. По сюжету игроку нужно проникнуть в центр Зоны и уничтожить представителей проекта «О-Сознание». Для PSP авторы планировали создать укороченную версию игры с тремя основными локациями — местом с торговцем из бункера, баром «100 рентген» и областью, где находятся исследующие Зону ученые.

При этом в GSC Game World разрабатывали уникальные локации для консольных версий — Reggash поделился некоторыми концептами и изображениями. В том числе, в играх должны были быть представлены новые монстры — например, Мастер-контроллер и Раш. Причины отмены выхода игр на консолях не раскрываются.

В начале марта украинская студия GSC Game World впервые выпустила оригинальные игры серии S.T.A.L.K.E.R. на консолях. Компания представила набор, в который вошли игры «Тень Чернобыля», «Зов Припяти» и «Чистое небо».