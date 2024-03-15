Valve подшутила над реакцией Epic Games на комиссию 30% в Steam

Valve участвует в антимонопольном судебном разбирательстве с авторами игры Overgrowth из студии Wolfire уже с 2021 года. Разработчики обвиняют владельцев цифрового магазина Steam в завышенной комиссии, которая составляет 30%.

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Недавно в Сети появились внутренние переписки сотрудников Valve с представителями других компаний. Первые сообщения датируются 2017 годом — в них руководитель Epic Games Тима Суини критикует Steam за слишком большую комиссию.

В 2018 году компания Valve снижает комиссию для самых успешных тайтлов до 20%. В это же время Суини начинает борьбу с Apple и готовится к запуску Epic Games Store с фиксированной комиссией 12%. Глава Epic Games хотел подтянуть к противостоянию с Apple ещё и Valve, однако сделал это крайне не тактично.

В данный момент вы, засранцы, рассказываете миру, что самые сильные и могущественные получают привилегированные условия, а 30% — для обычных людей. Всех ждёт затяжная борьба, если Apple попытается сохранить свою монополию и 30%.

На это сотрудники Valve в переписке внутри компании подшутили, что у Тима Суини не всё в порядке с головой.