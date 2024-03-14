Nvidia показала геймплей экшена Star Wars Outlaws с трассировкой лучей и DLSS

Nvidia показала ролик с игровым процессом Star Wars Outlaws. Экшен по вселенной «Звёздных войн» выйдет позднее в этом году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Компьютерные игроки смогут насладиться разными технологиями Nvidia.

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Среди них будет трассировка лучей с физически точными тенями и освещением. Также не обойдётся без генерации кадров DLSS 3 — она будет доступна на видеокартах GeForce RTX 40-й серии. А снизить отклик поможет технология Reflex.

Высказался о сотрудничестве технический директор Star Wars Outlaws из студии Massive Entertainment. Он заявил, что разработчики всегда были ориентированы на построение красивых игровых миров, в чём хорошо помогут технологии Nvidia. Среди них, например, генерация кадров DLSS 3. Авторы могут не бояться реализовать все задумки, ведь технология обеспечит запас производительности даже с включённой трассировкой лучей.

Пока о Star Wars Outlaws известно не так много. В ней будут механики скрытности и даже крупное ограбление, а в ходе сюжета получится встретить знакомых персонажей. При этом все локации для сюжета подбирались с учётом истории главной героини Кей Весс — она познает процветающий преступный мир.