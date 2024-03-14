Оборот на рынке видеоигр снизится: прогноз эксперта

Первый квартал 2024 года подходит к концу, а это значит, что эксперты уже могут сделать некоторые выводы насчет состояния рынка видеоигр. Портал gamesindustry.biz поговорил с аналитиком агентства Circana Мэтом Пискателла о том, что ждет игровую индустрию в будущем.

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По мнению Пискателла, траты на видеоигры в самом оптимистичном случае снизятся на 2%. Если рассматривать ситуацию с менее позитивной точки зрения, то падение может составить примерно 10%. Более точный прогноз составить тяжело из-за неопределенности по ряду факторов, от наличия железа до производства контента.

Пискателла отметил, что релизы Helldivers 2 и Palworld были успешными, но по прибыли они соперничают с прошлым годом, богатым на многомиллионные блокбастеры. Например, Hogwarts Legacy, которая стала оглушительным хитом. Для выравнивания рынка в 2024 году необходим еще хотя бы один релиз примерно того же масштаба, что Helldivers 2 или Palworld. Но проблема в том, что засилья крупных, ожидаемых новинок в ближайшее время не предвидится.

Релиз Grand Theft Auto 6 состоится в 2025. Преемница Nintendo Switch тоже, по слухам, появится в продаже только в следующем году. Sony пока не представила никаких крупных эксклюзивов, которые выйдут в скором времени. При этом отсутствие крупнобюджетных новинок не значит, что АА-проектам и инди-релизам проще выбиваться в топы продаж.

Аналитик считает, что обновленные версии актуальных консолей Xbox Series и PlayStation 5 не изменят ситуацию на рынке. Даже если Microsoft и Sony действительно выпустят новые ревизии платформ, прибыли возрастут совсем ненамного.

2024 год в целом выдался непростым для игровой индустрии, но оптовым магазинам приходится еще тяжелее. Отказ от физических копий игр в пользу цифровых медиа и очередной год без новой Switch может причинить серьезный ущерб мелким продавцам. Но Пискателла также отметил, что подарочные карты для Fortnite и Roblox, напротив, неплохо выросли в продажах на праздниках. Они способны помочь ретейлерам заработать на популярности цифровых игр.