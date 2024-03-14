Тактический шутер Delta Force: Hawk Ops получил ролик с почти 5 часами геймплея

Вслед за официальным геймплейным трейлером Delta Force: Hawk Ops в сети появилось почти пять часов игрового процесса тактического шутера. Ролик был снят на презентации, которая прошла ранее в этом месяце. Однако комментарии игроков даны на китайском языке.

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В ролике можно увидеть несколько режимов. В одном из них игроки объединятся в команды из трёх человек для совместного прохождения миссий и последующей эвакуации. Другой же будет аналогом командного боя из Battlefield, где можно использовать разную технику на масштабной карте. Появится и сюжетный режим, который по атмосфере должен напомнить фильм «Чёрный ястреб». Среди других механик можно отметить модификацию оружия.

Релиз Delta Force: Hawk Ops должен состояться в скором времени на PC, консолях и мобильных устройствах. Разработчики обещают провести ряд тестов, в том числе крупное альфа-тестирование в первой половине года.

Тактический шутер Delta Force: Hawk Ops позиционируется возвращением серии Delta Force. Игрокам обещают невероятные сражения, выбор классов, управление техникой и другие особенности, отражающие военные конфликты недалёкого будущего.