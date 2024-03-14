В шутере The Finals стартовал второй сезон

14 марта в сетевом шутере The Finals стартовал второй сезон поддержки. Он уже доступен всем пользователям на ПК, PS5 и Xbox Series.

© Чемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале The Finals. Права на видео принадлежат Embark Studios.

Вместе с релизом второго сезона поддержки в The Finals появились новая карта и сразу несколько гаджетов: антигравитационный куб, портативный портал, дематериализатор и специальный инструмент, превращающий вражеские гаджеты в самые обычные предметы интерьера.

Геймеров также ждут обновлённый боевой пропуск со множеством предметов, новое оружие, приватные матчи и новый режим «5 на 5» в духе Call of Duty. В течение второго сезона авторы планируют выпускать небольшие апдейты с правками баланса и временными событиями.