Embracer частично продаст Saber Interactive и прекратит деятельность в России

Embracer Group выпустила официальное заявление, в котором подтвердила продажу отдельных активов Saber Interactive. Цена сделки — 247 млн долларов. Покупателем выступает компания Beacon Interactive, которой управляет соучредитель Saber Мэтью Карч.

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Сделка помогает Embracer прекратить всю свою деятельность в России и одновременно с этим усилить денежный поток, а также уменьшить капитальные вложения, объём чистого долга и долгосрочные обязательства.

Согласно заявлению, проданные активы включают 38 игр в разработке и некоторые запатентованные технологии движков и инструментов.

Кроме того, «Покупатель» (судя по всему, речь всё ещё о Beacon Interactive) может в течение определенного периода времени приобрести по фиксированной цене ещё две студии — 4A Games (серия Metro) и Zen Studios.

В настоящее время Embracer сохраняет у себя:

следующую ААА-игру 4A Games;

неанонсированную игру AAA-класса, которая находится на стадии концепта;

ранее анонсированные игры ААА-класса по крупным лицензиям;

новый многопользовательский ААА-шутер по собственной IP;

новую AA-игру по IP Asmodee;

Killing Floor 3;

Teardown (разработка продолжается);

полный каталог грядущих и прошлых релизов Zen Studios, Aspyr и Tripwire.

Главный исполнительный директор Embracer Ларс Вингефорс признал, что очень рад найденному беспроигрышному решению. Напомним, что холдинг уже давно страдает, а вместе с ним страдают и принадлежащие ему студии.

В прошлом году у Embracer неожиданно сорвалась сделка на 2 млрд долларов — судя по всему, с Savvy Games Group, спонсируемым правительством конгломератом из Саудовской Аравии. После этого Embracer запустила реструктуризацию и начала увольнять сотрудников, закрывать студии и отменять игры.

Так, к примеру, были закрыты студия Volition, известная по серии Saints Row, включая провальную Saints Row (2022), и Campfire Cabal, отвечавшая за Expeditions: Rome. В целом, от рук Embracer пострадали почти 1400 человек и 42 игры.

Частично освободившаяся Saber Interactive уже почистила свой сайт, убрав упоминания Embracer Group.

А мы напомним, что возможность сбежать из хватки конгломерата могут серьёзно рассматривать и создатели Borderlands из Gearbox.