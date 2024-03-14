В Steam вышла славянская метроидвания Slavania

Издательство Game Art Pioneers и студия-разработчик FrostLeaf Games, базирующиеся в России, выпустили метроидванию Slavania в Steam. В настоящее время игру можно приобрести за 392 pуб по скидке в 20%, а все покупатели до 26 марта получают эксклюзивный скин на Алёшу.

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Slavania отправляет игроков в путешествие по опасному сказочному миру, где обитают легендарные персонажи и жуткие создания. Главный герой — бессмертный Алёша, который получает в руки волшебное копьё и отправляется восстанавливать баланс потусторонних и реальных сил.

Среди главных особенностей Slavania также отмечают:

богатый и мрачный мир — от сёл и деревень до проклятых лесов и загробного царства;

больше 30 видов чудовищ;

сбор записок с информацией о местах обитания и слабостях монстров;

возможность зачаровать копьё различными эффектами — огнём, льдом и так далее;

герой может есть пряники и запивать их живой водой и медовухой;

покупка новых предметов и улучшений для выживания в Славании.

FrostLeaf Games работала над Slavania в течение трёх лет, вдохновляясь славянскими мифами и культурой Древней Руси. Над игрой трудились в том числе профессиональные мультипликаторы, приложившие руку ко всемирно известным мультсериалам. Это дебютный проект для студии.

В будущем Game Art Pioneers планирует выпустить Slavania на «всех ведущих отечественных и зарубежных платформах», портировать игру на консоли, а также расширить её дополнениями и продолжением. Следить за обновлениями по игре можно в официально группе.