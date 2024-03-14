Discord расширит разработку встроенных игр и приложений

Discord расширяет возможности интеграции приложений, позволяя разработчикам создавать игры и интерактивные приложения, доступные непосредственно в интерфейсе чата.

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Новый SDK для встроенных приложений, ранее доступный только для избранных разработчиков, будет доступен для всех с 18 марта. Это открывает возможности для встраивания в чаты Discord разнообразных мини-игр, инструментов для совместной работы и, возможно, даже полноценных приложений.

Одновременно с запуском SDK Discord экспериментирует с возможностью добавления приложений в свои аккаунты, что позволит пользователям работать на разных серверах.

Discord возрождает свою программу по созданию приложений, предлагая также разработчикам финансирование (до 30 000 долларов) за инновационные идеи приложений. Среди примеров проектов, получивших финансирование в прошлом году, — инструменты ИИ, приложение для художников и даже градостроительная игра.