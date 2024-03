Тактическая игра с героями Marvel и еще десяток игр станут бесплатными в PS Plus

Компания Sony объявила, что в предстоящем обновлении каталога PS Plus Extra и Premium подписчики получат доступ к 13 новым играм. Среди них выделяются такие тайтлы, как баскетбольный симулятор NBA 2K24 в расширенном издании, тактическая RPG Marvel's Midnight Suns и зомби-хоррор Resident Evil 3 2020 года, говорится в блоге PlayStation.

© PlayStation

Так, 19 марта подписчики PS Plus Extra и Deluxe (Premium) смогут играть в NBA 2K24 Kobe Bryant Edition, Marvel's Midnight Suns, Resident Evil 3, LEGO DC Supervillains, Mystic Pillars: Remastered, Blood Bowl 3, Super Neptunia RPG, а также в Dragon Ball Z: Kakarot.

Владельцы подписок PS Plus Deluxe (Premium) отдельно получат проекты с консолей прошлых поколений, среди которых Jak and Daxter: The Lost Frontier, Cool Boarders, Gods Eater Burst, Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy, а также JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle R.

С добавлением этих 13 тайтлов в марте из каталога PS Plus пропадут Ghostwire: Tokyo, Outer Wilds, Civilization 6, Code Vein и многие другие игры, о чем сообщалось еще в конце февраля.